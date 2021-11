Xavi, une maquina bien huilée

Xavi est officiellement là où tout le monde l'attendait : sur le banc du FC Barcelone. Dans la profession depuis deux ans, la Maquina a pu tester ses idées au Qatar avec réussite, raflant le titre l'an dernier. Toutefois, le fossé entre Al-Sadd et le Barça semble vertigineux.

"Pour lui, ça semblait facile"

Et dire qu'il y a pu avoir des doutes. Intronisé coach d'Al-Sadd à l'été 2019, Xavi a terminé le premier exercice à une moyenne troisième place en championnat. Sauf que l'Espagnol, qui débutait sa nouvelle carrière d'entraîneur, avait juste besoin de se roder. Et une fois la machine bien huilée, cela a donné un titre de champion et une invincibilité qui dure depuis le 7 mars 2020. Bref, l'ancien milieu du Barça s'est parfaitement approprié son effectif composé notamment de l'ancien marseillais André Ayew et de l'international algérien Baghdad Bounedjah. Un groupe gargantuesque par rapport au reste du championnat., rigole Frédéric Hantz, qui a croisé le fer quelques fois avec Xavi lorsqu'il coachait Al-Khor. C'est même contre la formation de l'ancien Barcelonais que le coach français a dirigé son premier match de Qatar Stars League., se souvient-il.. Les confrontations avec Xavi n'ont pas laissé une trace impérissable dans son esprit puisque l'ex-entraîneur de Bastia ne se souvenait même plus de l'avoir affronté une seconde fois (défaite 1-0)., essaie-t-il de se remémorer.Peut-être que sa mémoire lui a fait défaut sur ce point particulier, mais il se souvient très bien des principes de jeu du champion du monde 2010., détaille-t-il.. Alors comment faire pour le mettre en difficulté ?