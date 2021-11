"Xavi Simons est pour les U19 ce que Zlatan était pour la Ligue 1"

Au moment où le Paris Saint-Germain chipait l'espoir Xavi Simons au FC Barcelone à l'été 2019, tout laissait à penser que Leonardo avait réalisé un nouveau coup de maître. Deux ans plus tard, les promesses ne se concrétisent toujours pas. Faute d'un cruel manque de temps de jeu avec les pros. Pire encore, le directeur sportif du club de la capitale aurait récemment vu Mino Raiola monter au créneau : soit sa pépite joue, soit elle décampe. Mais si la séparation semble inévitable, que vaut vraiment Xavi Simons sur un terrain ?

"Il est au-dessus de la moyenne"

, se rappelle Baptiste Pousse, entraîneur des U19 de Saint-Pryvé/Saint-Hilaire. Ces caméras, inhabituelles à ce niveau, sont alors braquées vers Xavi Simons, gamin de 18 piges, qui collectionne autant les compils YouTube que les attentes. Moins les apparitions avec les pros du Paris Saint-Germain. Le Néerlandais a en effet exhibé sa tignasse à deux reprises avec les grands : 12 minutes en Coupe de France contre Caen en février dernier et une petite minute face à Strasbourg en mai. Et s'il aspire à jouer bien plus dans le groupe de Mauricio Pochettino, c'est tout simplement parce que l'ancien pensionnaire de la Masia fait l'unanimité avec les Titis du PSG. Par son talent, par son aura et par son traitement médiatique. Tous les trois tout aussi démesurés les uns que les autres., se souvient Baptiste Pousse."C'était limite s'ils n'allaient pas faire des selfies avec lui"", raconte l'entraîneur du club amateur. Ce jour-là, Xavi Simons fait le job et aide son équipe à prendre aisément le chemin de la victoire. Rebelote pour cette nouvelle saison le 24 septembre dernier, où le club de la capitale s'impose 5-0 à Saint-Germain-en-Laye, ne laissant encore aucune chance à la petite écurie du Loiret. Mais cette fois-ci, la pépite quitte le terrain plus tôt que les autres après avoir été expulsé pour un geste d'humeur. Pour le coach Pousse, ça fait tilt tout de suite :