Wuhan, nid d'espions

À la veille d'un match contre la Chine lors du mondial féminin 2007, le sélectionneur danois Kenneth Heiner-Moller débusque deux individus dissimulés derrière un miroir, en train d'essayer de filmer sa causerie tactique. Une certaine idée de l'espionnage...



Avec son énorme sphère placée au sommet de ses 43 étages, le Howard Johnson Pearl Plaza est l'un des plus beaux hôtels cinq étoiles de la ville de Wuhan. C'est ici, en septembre 2007, que la sélection du Danemark s'installe pour disputer la Coupe du monde féminine. Son premier match l'oppose à la Chine, pays organisateur, et représente déjà un tournant entre les deux outsiders du groupe D, dans lequel le Brésil fait figure d'immense favori. Le 11 septembre, veille de la rencontre, le sélectionneur Kenneth Heiner-Moller descend dans la grande salle de réunion, une demi-heure avant tout le monde. Il veut vérifier que tout est en place pour sa traditionnelle causerie tactique.Il croit même voir les intrus braquer deux grosses caméras sur la salle. Kenneth veut en avoir le cœur net :Au bout de trente minutes, le manager de l'hôtel arrive, et les deux compères finissent par sortir de leur bunker. Maiken Pape, l'ancienne attaquante de l'équipe, se souvient :