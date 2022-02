Wolverhampton-Arsenal : Gabriel Martinelli, un rouge qui interpelle

C'est un fait de jeu rarissime qui s'est produit ce jeudi soir entre Wolverhampton et Arsenal. Au cœur de la seconde période, Gabriel Martinelli a reçu deux cartons jaunes, synonyme d'exclusion, pour deux fautes commises sur la même action. Si cela n'a pas empêché les Gunners de s'imposer dans la douleur, la décision de Michael Oliver, l'arbitre de la rencontre, attise néanmoins la curiosité. Et le débat.

Wolverhampton et Arsenal livrent une bataille intense depuis 70 minutes lorsqu'un vent de folie vient souffler sur le Molineux Stadium, ce jeudi soir, en clôture de la 24journée de Premier League : encerclé le long de la ligne de touche par deux, Chiquinho et Daniel Podence, Gabriel Martinelli concède une touche, mais subit également un petit taquet de l'attaquant portugais adverse qui n'est pas sanctionné par Michael Oliver, l'arbitre de la rencontre. Frustré, l'ailier desse relève à toute berzingue et lâche une poussette sur Podence, lequel effectuait la remise en jeu, avant de courser Chiquinho sur près de quarante mètres et charger ce dernier dans le dos. Michael Oliver donne alors un coup franc pour Wolverhampton et va dégainer non pas une, mais deux fois son carton jaune en direction de Martinelli, pour le sanctionner de ces deux gestes coup sur coup. Résultat, le Brésilien, médusé, est invité à rejoindre les vestiaires plus tôt que prévu. Du jamais-vu, ou presque.

INÉDIT #Martinelli prend deux cartons jaunes sur la même action ! L'arbitre aurait-il dû revenir à la première faute avec un seul carton jaune ? #PremierLeague pic.twitter.com/GounWpgSvO

La bonne décision ?

— Canal Football Club (@CanalFootClub) February 10, 2022Dans l'absolu, chacune des fautes de Martinelli peut valoir un avertissement pour comportement antisportif (ou même le non-respect de la distance réglementaire sur la remise en jeu) et l'IFAB, l'International Football Association Board, qui régit les lois du jeu, précise dans ses textes que lorsque. Michael Oliver a ainsi agi en appliquant strictement le règlement. Mais cette situation prend une tournure assez inédite… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com