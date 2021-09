Wolfsburg, Van Bommel nouveau chef de meute

À 44 ans, Mark van Bommel entame sa première campagne de Ligue des champions en tant qu'entraîneur. Après un passage mitigé au PSV Eindhoven, l'ancien milieu néerlandais a pris les commandes du VfL Wolfsburg cet été avec une mission : convaincre. Avec quatre succès en autant de matchs de Bundesliga, les Loups de Van Bommel tournent déjà fort. Le LOSC est prévenu.

Limogé du PSV

Depuis son quart de finale perdu de peu contre le Real Madrid en 2016 (2-0, 0-3), le VfL Woflsburg n'a plus goûté à la Ligue des champions. Ce mardi au stade Pierre-Mauroy, c'est donc une bande de loups affamés qui vient défier les Dogues, champions de France en titre, pour le retour du Volkswagen FC en C1. Et à leur tête, lesont un nouveau chef de meute : Mark van Bommel. Débarqué cet été en Basse-Saxe après une première expérience moyenne au PSV Eindhoven, l'ancien grognard du Bayern veut prouver que, lui, l'ex-milieu de terrain rugueux et gueulard, s'est mué en fin tacticien.Pour le moment, tout va bien pour Mark van Bommel, arrivé à Wolfsburg cet été après une belle partie de chaises musicales sur les bancs de Bundesliga, qui a conduit son prédécesseur (Oliver Glasner) à l'Eintracht Francfort. Au chômage depuis son limogeage du PSV Eindhoven en décembre 2019, l'ancien Bavarois jouissait toujours d'une belle cote en Allemagne, dix ans après avoir quitté le Bayern. C'est sûrement le souvenir de ce Van Bommel-là qui a conduit les dirigeants du VfL à miser sur lui cet été., assurait le directeur général du club, Jörg Schmadtke, à son arrivée.Le passé de joueur ne laisse aucun doute sur la motivation et les aptitudes du bonhomme, que ce soit en Bundesliga où il a joué cinq saisons, ou en Ligue des champions (vainqueur en 2006 avec le Barça, finaliste en 2010 avec le Bayern), que Van Bommel va découvrir ce soir en tant que coach. Mais celui - plus récent et maigre - d'entraîneur laisse beaucoup plus de place aux doutes. Nommé en 2018 à la tête du PSV Eindhoven alors