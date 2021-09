Wladimir Andreff : " La FIFA et l'UEFA ont été contaminées par la corruption et l'entre-soi"

Professeur honoraire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Wladimir Andreff est une personnalité reconnue et respectée dans l'économie du sport. Il publie, ce mois-ci, son dernier livre, La Face cachée du sport et y aborde l'ensemble des failles et des dérives du sport. Mais son constat va plus loin. Pour lui, c'est surtout l'occasion d'appeler à du changement, à un nettoyage profond des instances et de la gouvernance.

" Il y a clairement un échec de la démocratie sportive, à commencer à la tête de la FIFA et de l'UEFA."

C'est un sujet que je suis depuis longtemps. Avec cet ouvrage, j'ai voulu lancer un cri d'alerte, mettre en avant les dangers qui touchent et préoccupent le sport, médiatiquement et économiquement. Il n'y a qu'à voir, des scandales éclatent régulièrement et sont dévoilés dans la presse, c'est devenu presque courant d'entendre des affaires de corruption ou de dopage. Néanmoins, cela n'est pas propre au sport, n'est pas consubstantiel au sport, on trouve ces phénomènes partout et dans beaucoup d'autres domaines. Je pense, malheureusement, que cela fait partie du système, que le sport, et le football en particulier, n'est que le miroir, peut-être grossissant, de la société. C'est notre système qui a produit les comportements déviants et inquiétants.Oui, mais il va falloir agir en profondeur. Sans pour autant être partisan d'une révolution totale et absolue, rassurez-vous, je ne suis pas trotskiste, je pense qu'il faut réformer les instances, dans leur globalité, avant de penser aux cas pratiques ou particuliers. Le monde du sport ne changera pas si l'on change le modèle économique du Nîmes Olympique ou du Stade