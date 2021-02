Wissam Ben Yedder sort Monaco d'une belle galère face à Lorient

Menée par un Lorient opportuniste et sérieux, l'AS Monaco a réussi à sauver les meubles dimanche grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder qui a répondu à celui inscrit par Terem Moffi (2-2).

Monaco 2-2 Lorient

Le coup parfait de Pélissier

C'est le genre de rencontres où tout est bon à prendre pour éviter les maux de tête. Tout, comme un ballon qui traîne à la dernière seconde, que Wissam Ben Yedder a balancé peu avant 15h00 dans les filets de Matthieu Dreyer alors que Lorient pensait foncer vers un nouveau succès, qui aurait été le deuxième de la saison des Merlus à l'extérieur. Le coup aurait été beau et mérité, mais ainsi va la vie en Ligue 1 : secouée dans tous les sens dimanche, l'AS Monaco a arraché un point important (2-2) et s'est évitée une première défaite depuis deux mois.Drôle de rendez-vous dimanche, au Louis-II, où le chef lorientais, Christophe Pélissier, qui servait face à Monaco sa centième assiette de Ligue 1, n'a d'abord pas masqué sa peur : "" À savoir : dans le restaurant de la meilleure attaque d'Europe en 2021, qui visait ce week-end une huitième victoire consécutive en championnat. Alors ? Alors, Pélissier avait préparé une surprise pour l'occasion et a vu ses hommes déballer sur la table un plan défensif intraitable, dont l'idée était de couper les relations Sidibé-Volland et Badiashile-Diop tout en enfermant dans le même temps le double pivot monégasque Fofana-Tchouaméni. Un plan payant qui a débouché sur un scénario clair : Monaco, privé au dernier moment de Golovin, a eu le ballon (75% du temps en première période), mais n'a jamais trop su quoi en faire. Lors du premier acte, seul Ben Yedder, auteur d'une tête sans danger (33) et d'un coup franc facilement renvoyé par Dreyer (36), Lire la suite de l'article sur SoFoot.com