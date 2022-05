Wissam Ben Yedder, mot compte triple

Auteur d'un triplé qui a remis les siens dans le sens de la marche face à Brest ce samedi soir(4-2), Wissam Ben Yedder n'en finit plus d'impressionner sur le Rocher. En grande forme depuis le début de l'année 2022, le Français entend bien finir celle-ci au Qatar avec les Bleus.

Un triplé à son image

En route pour le Qatar ?

Que ce soit avec Niko Kovač ou Philippe Clement, Wissam Ben Yedder ne finit que rarement les matchs de l'AS Monaco, même si le Belge patiente désormais un peu plus avant de le sortir. Pourtant, ce samedi soir, le buteur français a dû apprécié de laisser sa place à Myron Boadu pour profiter pleinement de l'ovation du Louis-II. Auteur d'un triplé, l'ancien de Séville a retourné une partie qui semblait bien mal embarquée pour l'ASM rapidement menée 2-0 et qui occupe désormais une improbable deuxième place avant d'aller se coucher. Une folle remontée au classement qui s'expliquer par la série de neuf victoires consécutives des Monégasques. Pendant cette période faste, WBY a inscrit neuf pions. Ne cherchez pas plus loin l'homme qui va permettre à l'ASM de jouer la C1 la saison prochaine., déclarait Philippe Clement à son sujet avant ce match face à Brest.. En plus de montrer de véritables qualités sur le banc de l'ASM, le Belge est visiblement également visionnaire tant Ben Yedder a fait étalage de sa polyvalence face à Brest. Profitant d'un joli cadeau de Belaïli, le buteur monégasque poursuit son sans-faute cette saison en convertissant son huitième penalty en autant de tentatives. Enfin rentré dans son match, le Français réalise ensuite un petit festival dans la défense bretonne avant de conclure d'un délicieux extérieur du gauche. Après avoir fait parlé sa justesse technique, il laisse s'exprimer son côté renard des surfaces pour reprendre une remise de Tchouaméni, l'autre grand bonhomme des Rouge et Blanc cette année.Si le numéro huit monégasque n'a que peu de chances d'être encore sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com