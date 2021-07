Wim Tellier : "Comme un footballeur, je donne toute ma vie pour mon art"

Wim Tellier n'est pas du genre à faire les choses à moitié. À 42 ans, ce photographe belge s'est fait un nom grâce à des œuvres aussi gigantesques qu'uniques. La dernière en date ? Un astronaute posé sur la pelouse du stade Roi-Baudouin, l'arène des Diables rouges. Rencontre avec un homme qui voit les choses en grand.

"L'homme dans sa combinaison est un symbole que derrière chaque joueur, il y a un humain, avec des sentiments. Il représente aussi la pression que ces personnes doivent savoir gérer."

Je vais être honnête, je ne suis pas un grand fan de football, mais quand il s'agit des Diables rouges, c'est différent ! Quand ils jouent, on les supporte autant qu'on peut. Je préfère le football de nation où tout le monde, fan de foot ou non, peut se retrouver derrière son équipe.Je vais commencer par t'expliquer pourquoi le stade. Ces derniers temps, beaucoup de gens ont été confinés à cause de la COVID-19. Ils ne pouvaient ni sortir ni se divertir et encore moins aller au stade, un lieu où les gens se rassemblent pour y voir des moments uniques. Je voulais donc mettre dans un lieu déjà très fort une image tout aussi forte. L'idée de cet homme qui se protège grâce à sa combinaison, son scaphandre... Finalement, il ressemble aux joueurs de football. Parfois, on oublie même que ces personnes sont des humains. Alors, d'accord, sportivement, ils sont incroyables. En revanche, n'oublions pas que ce sont des enfants, des parents, des frères... L'homme dans sa combinaison est un symbole que derrière chaque joueur, il y a un humain, avec des sentiments. Il représente aussi la pression que ces personnes doivent savoir gérer. Beaucoup de gens disent :, mais imagine la pression que ces gars-là doivent avoir ? Si t'as accompli quelque chose, tout le monde t'adore, tout le monde veut devenir ton ami. Ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons, hein ! Chaque ami peut être un faux, juste à cause de ce que tu es ou de ce que tu as. À ce niveau, c'est complètement fou ! Le regard qui se porte sur eux n'est pas le même que celui qui se porte sur toi ou moi.