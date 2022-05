Wilson Isidor : "J'ai plus appris des mecs de Laval que de Falcao"

La carrière de Wilson Isidor a pris un nouveau tournant cet hiver. L'attaquant de 21 ans a fait le choix de s'exiler en Russie, au Lokomotiv Moscou, où il a lancé son aventure sur les chapeaux de roue, sans jamais avoir pensé à partir à cause du conflit en Ukraine et en espérant taper dans l'œil de certains clubs européens. "Je kiffe parler, si tu veux qu'on discute toute la nuit, c'est parti" prévient l'ancien Monégasque qui, s'il a savouré chaque instant aux côtés de Radamel Falcao et Thierry Henry, est aussi très reconnaissant à l'égard des briscards de Laval et Bastia-Borgo, qui ont été décisifs dans sa construction en tant qu'homme. Entretien avec un grand bavard qui n'élude ni le déchirement avec le Stade rennais, ni son amour pour Jovetić.

Vidéo

C'est une question de confiance. Si je ne suis pas bien dans ma tête, je sais que je ne vais pas être bon du tout. Au Loko, j'ai immédiatement senti la confiance du coach, des supporters et de mon équipe. On s'occupe très bien de moi, même si la belle série s'est arrêtée, mais j'espère bien la reprendre et continuer sur ma lancée.Facile ? Venez jouer contre des équipes comme le Zénith, le Loko, le Spartak et vous verrez bien. Puis, au niveau du foot, ça joue. On a affronté Rostov qui est entraîné par Karpin, le sélectionneur de l'équipe nationale, ça joue, ça fait du, c'est beau. On a perdu 4-1, on ne pouvait rien faire. C'est sûr qu'il n'y a pas un club atteignant le niveau du PSG ou du Barça, mais il doit y avoir cinq équipes de Ligue 1 qui peuvent faire podium en Russie, pas plus.Si je te disais comment on a été à Krasnodar, tu ne me croirais pas. On est parti de Moscou le vendredi, on a mis 1h25 pour rejoindre Saint-Pétersbourg, puis on a pris l'avion pendant 5 heures pour aller dans une petite ville avant d'enchaîner par 6h30 de bus pour arriver à Krasnodar. Et après, il faut faire le retour ! Le mois dernier, on a pris le train pendant 16 heures Lire la suite de l'article sur SoFoot.com