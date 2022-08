William Saliba, mention excellent

À trois mois du Mondial au Qatar, chaque match compte pour les internationaux français et potentiels membres de la liste de Didier Deschamps. Et ce week-end, c'est William Saliba (5 sélections) qui s'est illustré. Après trois saisons en prêt en Ligue 1, le défenseur de 21 ans a définitivement intégré l'effectif d'Arsenal cet été. Si les attentes envers l'ancien stéphanois étaient élevées, dire qu'il épate outre-Manche depuis le début de la saison est un doux euphémisme. En trois matchs de Premier League, il a déjà mis l'Angleterre et les supporters des Gunners à ses pieds. Impressionnant.

Sur un air de Tequila

Les motifs de satisfaction sont légion du côté d'Arsenal en ce mois d'août. Lesréussissent un début de championnat inédit depuis qu'ils évoluent à l'Emirates Stadium (trois victoires consécutives, du jamais vu depuis la saison 2004/2005, époque où Arsenal jouait dans le regretté Highbury), la sériediffusée sur Prime Video cartonne, Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko ressemblent à des cadeaux tombés de la poche de Pep Guardiola et, surtout, William Saliba semble totalement acclimaté à la Premier League. Recruté à l'été 2019 pour 30 millions d'euros, l'international français (cinq sélections) a eu le temps de s'aguerrir trois ans de plus en Ligue 1 avec l'AS Saint-Étienne, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille pour finalement mettre tout le monde d'accord en moins de trois matchs de Premier League : l'Angleterre n'est pas une marche trop élevée et Arsenal, actuel leader du championnat, tient enfin son pilier en défense centrale.Pour sa première officielle, à Crystal Palace lors du match d'ouverture de Premier League il y a deux semaines , Saliba avait été élu joueur du match après avoir tenu la baraque et rendu fou les. La semaine dernière, pour sa première à l'Emirates contre Leicester , l'international français a effectué un match correct entaché d'un CSC suite à une incompréhension avec Aaron Ramsdale. La réaction du public ? Une longue ovation pour soutenir et encourager le natif de Bondy, immédiatement pardonné. De quoi mettre en confiance ce dernier, qui a inscrit samedi son premier but sous ses nouvelles couleurs, d'une lumineuse frappe du gauche transpirant la confiance et scellant la facile victoire desà Bournemouth . Il n'en fallait pas plus pour inspirer les fans d'Arsenal qui ont, pendant une dizaine de minutes, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com