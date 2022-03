William Saliba, l'élève de Sampaoli appelé chez les Bleus

Benjamin Pavard testé positif à la Covid-19, et voilà les portes de l'équipe de France grandes ouvertes pour William Saliba. Une convocation largement méritée pour le patron de l'arrière-garde marseillaise. Hasard du calendrier, il pourrait honorer sa première cape contre la Côte d'Ivoire vendredi au stade Vélodrome. Une enceinte où le jeune défenseur, qui soufflera ses 21 bougies jeudi, a notamment muselé Kylian Mbappé, s'imposant ces derniers mois comme une valeur sûre du championnat.

À l'OM, il est le joueur le plus utilisé cette saison

Stade Vélodrome, 24 octobre. Le Paris Saint-Germain se casse les dents sur la défense phocéenne depuis 84 minutes, quand Lionel Messi trouve une brèche. L'Argentin lance Kylian Mbappé en profondeur. Le peuple olympien retient son souffle. William Saliba se jette pour retirer le ballon des pieds du Parisien et faire exploser le Vél'. Un tacle salvateur qui a marqué les esprits et qui apparaît comme le symbole de la saison réalisée par le jeune défenseur. Sur la lancée d'un premier semestre 2021 satisfaisant sous le maillot niçois (22 titularisations), l'élève de Jorge Sampaoli a montré qu'il pouvait déjà jouer dans la cour des grands, à seulement 20 ans. Les copies sont propres et le travail régulier. Au point que Didier Deschamps le considère en capacité de sauter une classe, pour rejoindre l'équipe de France.Prêté par Arsenal , le Bondynois a tout de suite trouvé sa place dans le onze de l'OM. Déjà 40 matchs au compteur cette saison, tous en tant que titulaire, pour un temps de jeu de 3594 minutes. Saliba est tout simplement le joueur le plus utilisé par Jorge Sampaoli, devant Mattéo Guendouzi (3552 minutes), Luan Peres (3143) et Dimitri Payet (3003)., louait le technicien argentin en septembre.En attendant, le propriétaire du numéro 2 est déjà le patron de la deuxième meilleure défense du championnat (27 buts encaissés en 29 journées, seul Nice fait mieux). Et à son âge, ce n'est pas anodin., expliquait l'intéressé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com