William Martucci : " Tout le monde sait que ces clubs pourraient partir du jour au lendemain jouer leur propre compétition "

William Martucci est un ancien consultant pour l'UEFA, en charge du développement des compétitions de clubs. À ce titre, il a participé à toutes les étapes de construction de la prochaine mouture de la Ligue des champions et observé, de près, les attaques de la Superligue. Pour le fondateur du compte Caméra opposée, le football européen a encore un avenir fort, si et seulement s'il est capable de se réformer durablement.

"Tous les trois ans, les clubs les plus riches réclament des changements pour augmenter leurs revenus et asseoir un peu plus leur statut. Ils y arrivent presque à chaque fois."

Je travaillais chez TEAM Marketing, l'agence qui gère la commercialisation des compétitions de clubs de l'UEFA depuis 1991. Mon rôle était celui d'un consultant en stratégie. La direction marketing de l'UEFA nous demandait notre avis sur tous les sujets qui peuvent faire varier la valeur des droits, et on leur partageait nos analyses et recommandations qui finissaient ensuite devant les clubs. J'ai beaucoup travaillé sur le format des compétitions et en particulier sur la fameuse réforme pour 2024.Je crois que le rapport de force entre l'UEFA et les clubs est mal compris. L'instance a pour objectif de protéger le modèle européen basé sur des championnats qui ne fonctionnent que si les inégalités économiques entre les clubs restent limitées. Ce modèle doit permettre de donner sa chance à tout le monde. On voit bien que c'est de moins en moins vrai, en partie à cause des réformes comme celle qui arrive pour 2024. Tous les trois ans, les clubs les plus riches réclament des changements pour augmenter leurs revenus et asseoir un peu plus leur statut. Ils y arrivent presque à chaque fois grâce à leur pouvoir de marché et au droit européen de la concurrence. Tout le monde sait que ces clubs pourraient partir du jour au lendemain jouer leur propre compétition et faire chuter les revenus de tous les autres. Pour limiter autant que possible les inégalités, la priorité absolue de l'UEFA est d'abord de continuer à exister et à exercer un contrôle sur les coupes d'Europe, notamment sur le montant qu'engendrent ces compétitions et la façon