William, GOAT Uber Eats d'OM-Nice : "J'étais à deux doigts de dire à Galtier qu'il est un monstre"

Au début, je croyais que c'était du pipeau ! Le jeu me demande de tirer face à Rotaldo, je me dis :Et là, but. On me demande de choisir mon match, je pensais qu'il y avait plusieurs gagnants comme moi et qu'il y avait un tirage au sort derrière. Je n'y croyais pas vraiment, jusqu'à ce qu'on m'appelle, pendant que je faisais le marché avec ma femme et mes enfants ! Là, la première chose que je me suis dite, c'est que j'allais passer à la télé.Pas de jalousie, ils m'ont tous félicité et m'ont demandé comment j'avais fait. Après, des amis m'ont proposé de me racheter mon titre de GOAT à des sommes assez conséquentes. J'y ai réfléchi. Des sommes à deux zéros juste pour donner le ballon à l'arbitre, ça commence à faire ! C'était quand même quelque chose à vivre, même si ça ne dure que quelques minutes.Folle. J'ai vu des matchs de Coupe d'Europe, un Barcelone-Tottenham en Ligue des champions, des OM-Monaco à l'époque où Monaco jouait le titre, mais ce soir, c'était vraiment fou. Une ambiance de dingue. Il y avait quelque chose de plus, ça se sentait déjà dans les rues. J'ai grandi dans les Bouches-du-Rhône, donc l'OM, c'est toute mon enfance. C'est un club unique dans une ville unique.Je n'ai pas l'habitude d'être dans la lumière comme ça, j'avais la pression. J'étais accompagné par une personne vraiment sympa, qui m'a mis à l'aise, parce que je m'étais mis une grosse pression tout l'après-midi. Je m'étais fait des tas de scénarios dans la tête... Finalement, une fois que j'y étais, je ne sais pas si c'est à cause des mojitos, mais c'est allé tellement vite que je n'ai pas senti plus de trac que ça.

