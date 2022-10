Will Still on fire

Et si vous lâchiez votre souris pour prendre en main un vrai club ? Mordu de Football Manager depuis son enfance, Will Still est aujourd'hui, à 30 ans, l'entraîneur le plus jeune de Ligue 1. Nommé en intérim sur le banc de Reims après le départ d'Oscar Garcia, le technicien belge a cinq matchs pour faire ses preuves, avant de retourner apprendre au cœur du staff du prochain entraîneur rémois. Un nouvel épisode fidèle à un début de carrière précoce, qui le voit alterner entre ombre et lumière. Pour le moment.

François Damiens, Standard et jeunisme

Le Stade de Reims avait déjà l'effectif le plus jeune de Ligue 1, il en a maintenant l'entraîneur. Pour fêter ses 30 ans, qu'il a soufflés la semaine dernière, Will Still a eu un sacré cadeau. Après avoir écarté l'énigmatique Oscar Garcia, Jean-Pierre Caillot a en effet confié les clés du camion Stade de Reims au Belge, jusque-là adjoint, et appelé à le redevenir après la Coupe du monde. Pas encore diplômé par l'UEFA, l'entraîneur belge des Champenois se voit confier une mission d'intérim à trente balais à peine, de quoi faire passer Julian Nagelsmann (35 ans) pour un vieux croûton. Mais devinez quoi ? À lui non plus, on ne lui parle pas d'âge. Car Will Still a beau être plus jeune que son capitaine Yunis Abdlehamid (35 ans), ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans une telle situation.En vérité, le trentenaire traîne déjà un sacré bagage. Fils de parents anglais venus s'installer dans le plat pays deux ans avant sa naissance, le petit Will en a toujours pincé pour la gonfle. Alors, à l'heure de choisir son avenir, celui qui a frôlé le monde professionnel balle au pied (joueur de 4division) force le destin. Après trois mois à Louvain, il lâche ses études de kiné. À 17 ans, monsieur quitte la bourgade familiale de Braine l'Alleud - patrie de François Damiens, Enzo Scifo et dont le hameau Sart-Moulin en inspira un autre à Hergé - et s'envole pour le Lancashire. Le sosie de Tintin y rejoint le Myerscough College de Preston, où il va pouvoir laisser son ordinateur de côté pour apprendre à jouer à Football Manager dans la vraie vie. Dans cette université du football, il se forme au coaching du ballon rond et se fait la main sur les U14 de Preston North End. Le diplôme en poche, Will Still quitte l'Angleterre pour revenir sur sa terres natale. Au culot, il décroche un poste d'analyste vidéo à Saint-Trond, en D2 Belge, à l'été 2014, dans le staff de Yannick Ferrera. Bingo : le club est promu et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com