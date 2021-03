Wilfried Oheneba : "En étant éducateur, j'ai l'impression de servir à quelque chose"

Entraîneur adjoint des U14 du Havre, Wilfried Oheneba (27 ans) est aussi assistant d'éducation dans un collège, arbitre officiel, président d'un club de futsal, rappeur et bientôt sapeur-pompier volontaire. Entretien avec un touche-à-tout qui n'a pas attendu ses 30 ans pour remplir son emploi du temps.

"Comme je le dis aux joueurs, je les vois plus que mes propres enfants."

En gros, j'ai commencé le foot assez tard, en benjamin. Disons que j'ai l'avantage de connaître mes points forts et mes points faibles : par rapport aux objectifs que je m'étais fixés quand j'étais plus jeune, j'ai préféré arrêter et commencer à entraîner.Oui, voilà, c'était l'idée. Dans l'aspect mental et athlétique, je répondais présent. Mais techniquement et tactiquement, j'avais de grosses difficultés. Ce n'est pas tellement gênant, quand tu joues en DHR ou en DH. Mais dès que tu commences à monter en National, ça se complique. Donc à seize ans, je jouais et j'entraînais un petit peu aussi. J'ai commencé à y prendre goût, l'US Tréfileries m'a laissé une équipe, et petit à petit, j'ai commencé à aller au HAC. Au départ, j'étais dirigeant. Je me suis formé, j'ai passé des diplômes, et on m'a proposé de devenir adjoint des U14 il y a maintenant trois ans.J'ai l'impression de servir à quelque chose. On a tous eu des jobs d'été où tu as l'impression d'être exploité, et où il n'y a pas de reconnaissance. Alors qu'être entraîneur, c'est gratifiant, car tu es là pour former des joueurs qui aiment le foot. Tu essayes aussi de véhiculer la meilleure image possible de la ville. Aujourd'hui, beaucoup de gens le savent, mais c'est quand même important de rappeler que le point fort du HAC, c'est son centre de formation. Le HAC vit de ça comme Paris peut vivre de sa Ligue des champions, de ses ventes de places ou de ses maillots.L'intitulé de mon contrat, c'est entraîneur en préformation. Mais moi, je me considère comme éducateur sportif. Paul Le Guen est entraîneur, comme le coach des U17 et des U19. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com