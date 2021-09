Wijnaldum, le Gini n'est pas encore apparu

Peu en vue depuis son arrivée au PSG, Georginio Wijnaldum peine encore à s'adapter à la Ligue 1. Ça tombe plutôt bien, l'ancien milieu de terrain de Liverpool retrouve ce mardi soir une vieille connaissance : le Manchester City de Pep Guardiola. Un adversaire qu'il maîtrise sur le bout des ongles après cinq ans à se tirer la bourre, avec la liquette de Liverpool sur le dos.

En terre connue

" En Afrique, le Qatar a piloté le plus vaste programme de scouting au monde "

, lançait cette semaine Mauricio Pochettino, réclamant de la patience pour voir Wijnaldum trouver ses marques dans la capitale. L'ne devrait pas être trop dépaysé cette fois, lui qui connaît encore mieux lesque le PSG lui-même pour les avoir défiés à quinze reprises déjà. Bilan des opérations : cinq victoires, cinq défaites, cinq nuls. Mais surtout : un titre de champion glané avec Liverpool au terme d'une saison survolée de bout en bout il y a deux ans, au nez et à la barbe du sorcier Guardiola.Retour le 31 décembre 2016. Après une saison de transition à Newcastle, celui qui s'affirmera plus tard comme une référence à son poste en Premier League ne porte les couleurs de Liverpool que depuis quelques mois. Et ne manque pas l'opportunité de lancer les hostilités dans un duel devenu peu à peu outre-Manche la principale rivalité de clubs du moment. Ce soir-là, le Néerlandais permet à tous lesde passer un bon Réveillon en inscrivant le but de la victoire d'un coup de casque bien senti.Le début de l'histoire entre Wijnaldum et l'armada bleu ciel. Trois ans plus tard, lescaracolent en tête de la Premier League dès l'automne, et Pep Guardiola sort le lance-flammes. Dans son viseur : Sadio Mané, accusé de plonger régulièrement pour obtenir des penaltys. Ni une ni deux, Gini se jette dans la bataille pour soutenir son coéquipier, averti pour simulation contre Aston Villa.