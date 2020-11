Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

West Ham s'impose au bout du suspens Reuters • 30/11/2020 à 23:12







West Ham s'impose au bout du suspens par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi se clôturait la dixième journée de Premier League avec un match opposant West Ham et Aston Villa à l'Olympic Stadium de Londres. Ce sont les Hammers qui se sont imposés 2-1 grâce à des buts d'Ogbonna (2') et Bowen (46'). C'est le serial buteur Grealish qui avait égalisé à la 25ème minute. Une défaite difficile à encaisser pour les Villans suite au penalty raté par Watkins à la 70ème minute et le but refusé à ce même Watkins pour un hors jeu de quelques millimètres seulement, et encore. Une victoire qui permet aux Hammers de prendre la cinquième place laissant les Villans à la dixième position.