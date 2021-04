West Ham et son Lingard fou, en pleine renaissance

Vainqueur du petit choc face à Leicester (3-2) ce dimanche, West Ham réalise l'une des plus belles saisons de son histoire et n'a jamais été aussi proche de s'inviter pour la première fois en Ligue des champions. Grâce notamment à un homme, arrivé chez les Hammers il y a deux mois en prêt de Manchester United : Jesse Lingard, qui participe à ce miracle en même temps qu'il renaît de ses cendres.

Moyes séduit, Southgate aussi

Et si la forme étincelante de West Ham United trouvait son origine dans l'exposition plein sud du nouvel appartement londonien de Jesse Lingard ? La semaine dernière, le néo-causait immobilier pour expliquer la période de résurrection qu'il traverse depuis sa mutation dans la capitale. Quelques jours plus tard, plus précisément ce dimanche, il signait une nouvelle démonstration contre le troisième de Premier League, Leicester (3-2), avec un doublé dans un intervalle de quinze minutes. Sans compter une presque passe décisive pour Issa Diop, en début de deuxième période. Des images routinières, depuis quelque temps.Au placard pendant six mois à Manchester United après une cuvée 2019-2020 cataclysmique sportivement et personnellement parlant, le milieu offensif anglais n'a débarqué chez les Jambons de l'Ouest qu'à la fin du mois de janvier. Mais il signe d'ores et déjà le plus bel exercice de sa carrière après neuf petites apparitions sous ses nouvelles couleurs, ou quasiment : huit caramels (dont deux doublés, avec celui enregistré contre Aston Villa pour ses débuts), soit son meilleur total à égalité avec la saison entière 2017-2018, quatre offrandes, une qualité de percussion retrouvée, un statut de pièce Lire la suite de l'article sur SoFoot.com