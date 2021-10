West Ham et Naples déroulent, Galatasaray et la Real Sociedad assurent

Large vainqueur du Legia Varsovie (3-0), le Napoli s'est relancé dans son groupe, au même titre que West Ham et l'Eintracht Francfort qui ont maîtrisé leur sujet face à Genk (3-0) et à l'Olympiakos (3-1). De leurs côtés, Galatasaray, la Real Sociedad et les Rangers continuent de mettre la pression sur les clubs français.

L'écart se creuse dans ce groupe E, celui de l'Olympique de Marseille. Les trois points obtenus par Galatasaray sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-0) permettent effectivement de prendre le large au classement et de mettre la pression sur leurs poursuivants. Lancé dans la profondeur, Kerem Aktürkoğlu, tout juste entré en jeu, a idéalement ajusté son face-à-face et mis sa formation sur la plus belle des voie. L'OM doit désormais passer à la vitesse supérieure pour ne pas laisser échapper une éventuelle deuxième place.La Real Sociedad a disposé du Sturm Graz (1-0) et rejoint l'AS Monaco en tête du groupe B. Le seul but d'Alexander Isak, bien aidé par la faute de main de Jörg Siebenhandl, a suffi aux. Les Autrichiens finiront même à dix, la faute aux deux jaunes récoltés par Jon Gorenc Stanković (87). Le missile de Beñat Turrientes sur la barre aurait pu rendre la victoire encore plus belle, manqué (90+5).West Ham reçu 9 sur 9. Victorieux de Genk (3-0) au London Stadium, lesont confirmé leur sans faute dans ce groupe H. C'est Craig Dawson, d'un coup de tête chanceux sur corner, qui a permis aux siens de mener juste avant la pauseet de se mettre à l'abri face aux Belges. Issa Diop, dans le même style que son coéquipier et avec l'aide de la barre, a fait le break juste après le repos, suivi de Jarrod Bowen en raid solitaire. Le KRC reste à égalité de points avec le Dinamo Zagreb et le Rapid Vienne (trois points chacun) mais chute à la dernière place à la différence de buts.Succès sérieux de Naples face au leader du groupe C, le Legia Varsovie (3-0). La domination napolitaine longtemps étouffée aura fait mouche à un quart d'heure de la fin. La frappe lointaine de Lirim Kastrati sur le poteau (71) a effectivement été le seul sourire de la soirée du Legia, vite calmé par Lorenzo Insigne reprenant magnifiquement le centre de Matteo Politano à l'entrée de la surface