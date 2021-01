Wesley Fofana, la confirmation du monstre

Parti de Saint-Étienne à 19 ans et avec 30 matchs de Ligue 1 accrochés à la ceinture cet automne, Wesley Fofana n'aura eu besoin que d'un peu plus de 1200 minutes pour mettre l'Angleterre d'accord sur son talent. Mardi soir, le défenseur français l'a de nouveau prouvé face à Chelsea (2-0) et a aidé Leicester à prendre les commandes de la Premier League. Oui, rien que ça.

Envole-toi,

C'est la courbe du type qui rêvait enfant de devenir attaquant et qui passe finalement sa vie à enfermer les renards offensifs dans des cages. Celle d'un jeune ado, que Claude Puel estime être, si bien que l'entraîneur des Verts voulait en fairede son projet stéphanois, qui a finalement préféré sauter sur une occasion en or : début octobre, Wesley Fofana, 20 ans depuis quelques semaines et trente matchs de Ligue 1 dans les pattes, devenait le deuxième plus gros transfert de l'histoire de Leicester, et ce, en pleine période de pandémie, ce qui en dit long sur le talent du bonhomme. Fofana est l'une de ces pépites que les recruteurs de toute l'Europe s'arrachent et sur qui il convient de mettre rapidement le grappin, au risque de se faire griller par la concurrence. Mais lui, 30 millions d'euros ?souriait le natif de Vitrolles en septembre dans, à l'heure où son club formateur, l'AS Saint-Étienne, refusait de le laisser monter dans l'Eurostar.Lucide. Puis :Clinique. Résultat, Saint-Étienne a fini par craquer et tout s'est enclenché, à un détail près : Wesley Fofana n'a pas perdu son niveau. Bien au contraire, l'international espoirs réussit sans faire de bruit son premier objectif, soufflé en novembre lors d'un entretien donné à Téléfoot :