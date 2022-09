Wesley Fofana, l'incassable du siècle

C'est l'un des gros coups du dernier mercato estival. Contre un beau chèque de 85 millions d'euros, Chelsea s'est offert les services de Wesley Fofana, faisant du Français de 21 ans l'un des défenseurs les plus chers du monde, devant le transfert de Van Dijk à Liverpool et suivant les arrivées de Maguire à Manchester United ou de De Ligt à la Juventus. Alors qu'il a étrenné le bleu de Chelsea samedi contre West Ham et qu'il s'apprête à découvrir la Ligue des champions mardi à Zagreb, ce mort de faim issu de Marseille s'offre une belle revanche sur un début de vie marqué par une jeunesse difficile, quelques problèmes scolaires et une énorme blessure.

Dans la vie de tous les jours comme dans le sport de haut niveau, les retours s'accompagnent souvent d'un vent de nostalgie, d'une euphorie parfois, d'un sourire au coin des lèvres et de toutes sortes de festivités rendant ce moment si rayonnant. Wesley Fofana, lui, a opté pour le silence, les pleurs, les visages bouleversés et une touche d'angoisse. Le 17 mars dernier, pour son grand retour à la compétition depuis 223 jours d'absence et 41 matchs manqués, il décidait de gâcher la soirée des 30 000 supporters venus au Roazhon Park pour assister au huitième de finale retour de Ligue Europa Conférence (2-1) . Alors que les hommes de Bruno Genesio avaient pris la mesure de l'évènement en menant 1-0 au retour des vestiaires, tous leurs rêves européens se sont envolés en même temps que le premier but du Français sous la tunique des. D'un coup de casque ravageur, Fofana égalise et signe un retour gagnant après avoir été écarté des terrains pendant près de sept mois., se souvient Sébastien Poulet, le kiné personnel du jeune joueur depuis presque deux maintenant.Bouleversé par l'émotion, le gamin de 21 ans court alors vers son banc pour prendre son entraîneur dans les bras et crie pour extérioriser toute sa joie. D'un petit cœur avec les mains, il envoie un message d'amour à ses proches présents dans l'enceinte bretonne avant de regagner sa place sur le terrain.