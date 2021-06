Wendie Renard : "Le tabac ce n'est pas une liberté"

En vacances dans sa Martinique natale, Wendie Renard nous a accordé quelques minutes pour discuter de son engagement auprès de l'ACT (Alliance contre le tabac) dans la campagne " Femmes libres ". Celle qui compte 125 sélections avec l'équipe de France nous fait part de son combat contre le tabagisme ainsi que de son rapport à la cigarette. Et comme souvent dans ces cas-là, les mamans ne sont jamais loin.

"C'est important de faire comprendre aux jeunes que leur corps, c'est leur outil de travail s'ils décident de devenir sportifs."

C'est une campagne très positive. Le tabac, ça touche tout le monde, les femmes, les hommes. C'est une belle initiative et un bon moyen d'envoyer un message aux jeunes filles et aux femmes pour ne pas entrer dans cette spirale et s'affirmer par d'autres domaines que le tabac.Oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de jeunes hommes ou jeunes filles qui s'identifient aux joueurs. On sait que le football est un sport planétaire et il y a beaucoup de jeunes qui s'y identifient. Forcément, quand son idole fait quelque chose, on a envie de le faire aussi, que ce soit positif comme négatif. Donc c'est sûr que faire plus attention à l'image qu'on renvoie, c'est mieux, après c'est un choix personnel de fumer. Les jeunes sont l'avenir de ce monde, mais on a tous fait des conneries, et ils vont sûrement en faire aussi. Mais c'est important de leur inculquer dès le plus jeune âge les choses à bien faire et leur faire comprendre que leur corps, c'est leur outil de travail s'ils décident de devenir sportifs.De mon expérience non, je suis arrivée à Lyon très jeune et je n'ai pas connu