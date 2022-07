Wendie Renard des deux surfaces

Sur les matchs de poule des Bleues, Wendie Renard a brillé par son absence dans la surface adverse et par ses loupés dans la sienne, avant de se montrer impériale défensivement face aux Pays-Bas en quarts de finale. La quatrième meilleure buteuse de l'équipe de France féminine a désormais la mission de retrouver son fameux jeu de tête. Et quoi de mieux que de signer son grand retour en demies, elle qui est la seule joueuse du groupe ayant déjà connu ce stade de la compétition ?

Présenter un CV XXL n'est pas toujours gage de réussite. Pilier des Bleues depuis plus de dix ans, Wendie Renard en sait quelque chose. La capitaine tricolore n'a pas particulièrement brillé lors de cette phase de poules, enchaînant les erreurs d'anticipation, d'alignement et de passes, qui finissent souvent en touches. Dans la surface adverse, la défenseuse aux 33 buts en 135 sélections n'a pas non plus réussi à caler la moindre tête sur coups de pied arrêtés offensifs. La meilleure buteuse française du dernier Mondial avec quatre buts enchaîne les tentatives sur les pelouses anglaises et est celle qui a le plus tiré, avec 17 tentatives. Dont 76% de la tête, elle qui du haut de son mètre 87 est la joueuse culminante du tournoi. Face à la Belgique (2-1), où elle rate son penalty, Wendie Renard est devenue la première joueuse de l'équipe de France à tirer au moins huit fois sans marquer à l'Euro depuis Eugénie Le Sommer, sa coéquipière à l'OL, qui avait frappé à neuf reprises contre le Danemark en 2013. Pourtant, rien de tout ça n'inquiète Amel Majri, une autre Fenotte qui ne fait pas partie du contingent français en terres anglaises :Face à la France, Daphne van Domselaar, la gardienne, signe d'ailleurs la meilleure prestation d'une… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com