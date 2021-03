Wendie Renard délivre encore l'OL face au PSG

Vainqueur sur la plus petite des marges au Parc des Princes pour le quart de finale aller, l'OL s'est vengé ce mercred d'un PSG qui l'avait battu en championnat en novembre dernier. Les septuples championnes d'Europe prennent une petite option sur les demi-finales, avant la manche retour la semaine prochaine. Grâce à qui ? Wendie Renard, évidemment.

Paris Saint-Germain 0-1 Lyon

La dalle des Parisiennes

On s'attendait à un match ouvert, des occasions à la pelle et une véritable bataille tactique. Lyonnaises et Parisiennes n'ont pas déçu, du moins pendant 45 minutes. Longtemps indécis, le sort de cette partie s'est une nouvelle fois joué dans les dernières minutes. Et une nouvelle fois, le salut est venu de Wendie Renard, buteuse sur sur penalty à trois minutes du termeaprès une main de Formiga. Un scénario pas si surprenant, puisque c'était la capitaine lyonnaise qui avait brisé le rêve de Ligue des Champions des Parisiennes cet été, lors de la demi-finale du Final 8 en Espagne.Dans une rencontre très ouverte et engagée, les joueuses d'Olivier Echouafni ont montré beaucoup plus d'envie et de mordant, multipliant les opportunités dans les vingt premières minutes. Mais Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani sont tombés sur un os nommé Sarah Bouhaddi. La gardienne lyonnaise a multiplié les arrêts (1, 4, 11, 21) pour maintenir le navire lyonnais à flot. En difficulté techniquement et physiquement, les septuples championnes d'Europe ont fait preuve d'un déchet technique inhabituel, additionnant les pertes de balle et les mauvaises passes. La seule alerte du premier acte côté lyonnais est venu de Nikita Parris, dont la frappe a été détourné par Christiane Endler (10).