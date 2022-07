information fournie par So Foot • 18/07/2022 à 14:00

Waris au FC Lorient : le tour de Majeed subi par le Stade rennais

Actuellement sans club après deux ans et demi au RC Strasbourg, Majeed Waris a connu des périodes plus fastes dans sa carrière. Comme ce mois d'août 2015 durant lequel le Stade rennais et le FC Lorient s'étaient battus pour sa signature, jusqu'à une scène culte à l'aéroport de Roissy qui avait vu les émissaires des Merlus griller leurs homologues rouge et noir in extremis. Retour sur un imbroglio durant lequel le SRFC s'est voilé la face.

Fax et querelle de clocher

Dans, projeté dans les salles obscures en 2004, Viktor Navorski - interpreté par Tom Hanks - se retrouve bloqué au cœur de l'aéroport John-F.-Kennedy de New York avec aucune porte de sortie. À peu près tout le contraire de Majeed Waris, qui avait l'embarras du choix le 5 août 2015 à l'aérogare de Roissy-Charles-de-Gaulle alors qu'il atterrissait en provenance de Turquie. Ce dimanche-là, l'attaquant - qui sort d'une saison moyenne en Süper Lig, avec Trabzonspor - revient en France pour mettre le cap à l'ouest et poser le pied en Bretagne.En début de semaine,a fait savoir que le joueur de 23 ans avait décidé de signer au Stade rennais (qui en avait fait sa priorité ), puisa carrément annoncé l'arrivée du Ghanéen en Ille-et-Vilaine à la suite d'un accord trouvé avec l'équipe de Trabzon à hauteur de 3,5 millions d'euros pour une signature qui doit se faire dès le jeudi. Présents à Paris pour venir à la rencontre de l'ex-Valenciennois à la sortie de son avion, les émissaires rennais ne mettront pourtant jamais la main sur lui.Car en coulisses, le FC Lorient - lui aussi intéressé par ce profil, pour prendre la suite de Jordan Ayew - a réussi à arracher la prolongation en faisant grimper les enchères (aux alentours de quatre briques) afin de décrocher le pactole au buzzer. Waris vient bien signer en Bretagne, mais pas pour enfiler la tenue rouge et noir. Résultat : c'est dans la voiture lorientaise qu'embarque le, alors que les rumeurs le disaient