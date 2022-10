Walter Casagrande : "Neymar est le miroir de Jair Bolsonaro"

Le Brésil vote ce dimanche pour élire son nouveau président de la République. L'ex-international Walter Casagrande Júnior s'engage pour Lula (gauche) face à Jair Bolsonaro (extrême droite). Il dessine un lien très clair entre la campagne d'aujourd'hui et son engagement, à l'époque, dans la Démocratie corinthiane.

"Toutes ces manifestations, ces mouvements sociaux prouvent que la Démocratie corinthiane est éternelle."

Quand on parle d'engagement politique dans le football, on évoque généralement assez rapidement le cas de la Démocratie corinthiane, via la figure de l'immense et regretté Sócrates. C'était en 1982. Quarante ans tout pile plus tard, plusieurs acteurs de cette révolution ont rechaussé les crampons politiques pour défendre les couleurs de Lula (Parti travailliste) face au président sortant, Jair Bolsonaro. C'est le cas de Walter Casagrande, attaquant du club populaire de São Paulo à l'époque. Entre tacle appuyé sur Neymar et mémoires des luttes passées, il accorde quelques minutes àsur son canapé.Je crois que quand Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir en 2018, on savait que ça allait être mauvais. On ne pensait pas que ça le serait à ce point, qu'il aurait cette attitude perverse, lâche. Ce gars veut détruire la démocratie. À côté de ça, on a 33 millions de personnes qui ont faim dans le pays. Ça me touche, donc je m'engage, comme tout citoyen brésilien pourrait le faire. Bien sûr, aussi comme personnage médiatique, vu qu'on m'offre des espaces pour le faire. D'ailleurs, de nombreuses personnes s'engagent pour lutter contre l'attitude de Bolsonaro. Il a des paroles racistes, homophobes, il a des connivences avec les orpailleurs illégaux en Amazonie, ceux qui tuent et violent les peuples autochtones, il détruit la forêt. Je m'engage parce que, dans ce moment particulier, c'est nécessaire. J'ai juste le regret aujourd'hui de ne pas avoir su me mobiliser en 2018 contre ce personnage.Dans le football, non. En revanche, son héritage est social. Vous voyez tous les rassemblements qu'on a connus ces dernières années, sous Jair Bolsonaro ? Eh bien, la Démocratie corinthiane est à chaque fois présente, il y a toujours des personnes de la Démocratie corinthiane, ex-joueurs ou supporters d'aujourd'hui, qui participent aux discussions. À travers son discours pervers, Jair Bolsonaro a… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com