Walter Benítez, la muraille de Nice

Époustouflant sur la pelouse de la Meinau, Walter Benítez a incontestablement été l'homme du match entre Nice et Strasbourg (0-0), ce samedi. Une habitude pour le portier des Aiglons, qui s'impose peut-être comme le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison malgré la forte densité à ce poste. Mieux, il rappelle qu'il est un candidat crédible aux Bleus, alors que l'Argentin a été naturalisé français en décembre dernier.

Walter, la concurrence c'est de l'eau

Kevin Gameiro, Habib Diallo et Julien Stéphan ont probablement fait le même cauchemar dans la nuit de samedi à dimanche. Dans celui-ci, un homme vêtu de vert nommé Walter Benítez qui avait décidé quelques heures plus tôt que la troisième meilleure attaque du championnat ne ferait pas de merveilles ce week-end. Alors que ses coéquipiers se faisaient balader, voire expulser, le gardien des Aiglons a signé une performance immense, ponctuée de six arrêts, chacun écœurant un peu plus les joueurs et le public de Strasbourg pour gratter héroïquement le point du match nul et recevoir les félicitations de Christophe Galtier en conférence de presse, toujours chafouin après les expulsions de Dante et Justin Kluivert en cours de jeu., a sobrement avoué le coach du Gym. Ce n'est pas une première puisque si l'OGC Nice est aujourd'hui sur le podium de Ligue 1 après 26 journées, c'est en partie grâce au rôle majeur joué par son gardien numéro un depuis le début de saison.Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Anthony Lopes, Pau López ou encore Alban Lafont, tous ces portiers talentueux qui font les beaux jours de la Ligue des talents sont surclassés par Benítez cette saison. Seul rempart à dépasser les 80% de tirs arrêtés (80,7%, devant Donnarumma à 78,8% et Navas à 77,6%), le natif de General José de San Martín, en Argentine, est également deuxième au nombre de(9, derrière Pau López à 10), le tout avec un total de tirs cadrés concédés (88) bien supérieur à ses concurrents cités auparavant (33 pour Donnarumma, 58 pour Navas et 59 pour López). Une autre statistique en sa faveur ? Benítez a réalisé 71 arrêts, soit le cinquième meilleur total en Ligue 1, loin devant ses concurrents Donnarumma (25), López (43) ou Navas (45). Résultat, Nice est actuellement la meilleure défense du championnat Lire la suite de l'article sur SoFoot.com