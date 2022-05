Wagatha Christie : amour, gloire et aucune pitié

Du 10 au 19 mai, la Cour royale de justice du Royaume-Uni a été le théâtre du très suivi procès de l'affaire " Wagatha Christie ". Au cœur de l'attention : une grosse embrouille entre deux femmes de footballeurs, Coleen Rooney et Rebekah Vardy, la seconde poursuivant la première pour diffamation après que celle-ci l'a accusée publiquement d'avoir fait fuiter des informations privées au Sun. Pour connaître le verdict de la juge, il faudra encore attendre. Les tabloïds anglais, eux, se sont délectés de ce grand déballage.

Infos bidons et grande révélation

C'est bien connu, len'est pas du genre à faire dans la surenchère. Il y a deux ans, au moment où la perspective d'un procès devenait de plus en plus concrète, le tabloïd anglais parlait depour qualifier le conflit entre Coleen Rooney et Rebekah Vardy. Au cours de la semaine écoulée, il a cette fois été question d'un. Ces montants, astronomiques à défaut d'être d'une fiabilité à toute épreuve, font référence aux frais engagés par les deux femmes pour s'attacher les services de leurs avocats. David Sherborne et Hugh Tomlinson sont des ténors du barreau, qui ont notamment défendu les intérêts de Johnny Depp et du Prince Charles par le passé et se sont retrouvés face à face, du 10 au 19 mai, dans le cadre de la rocambolesque et très médiatisée affaire " Wagatha Christie ".Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire qui passionne outre-Manche, il faut remonter quelques années en arrière. Mariée à Wayne, son amour de jeunesse, depuis juin 2008, Coleen Rooney a l'habitude d'attirer les objectifs des paparazzis et d'alimenter les rubriques WAG (acronyme utilisé pour désigner les femmes et petites amies de joueurs) des tabloïds. Que ceux-ci se gaussent sur sa cellulite ou pointent du doigt les infidélités de son mari, ça passe encore. En revanche, l'influenceuse s'étonne de voir paraître dans ledes articles concernant des événements dont seuls des proches peuvent avoir connaissance. Autrement dit, des personnes ayant accès à son compte Instagram privé. D'où proviennent ces fuites récurrentes ? Coleen a quelques soupçons et, pour en avoir le cœur net, décide de mener sa propre enquête. Elle publie des stories contenant de fausses informations (l'inondation de l'une de ses propriétés, un voyage au Mexique