VTT slopestyle, un sport de haute volée

Le VTT slopestyle est une pratique de plus en plus courante en France. crédit photo : Syoma Antonov/Shutterstock / Syoma Antonov

Depuis un peu plus d'une dizaine d'années une nouvelle pratique associant VTT et BMX se développe, un peu partout dans le monde. La fusion de ces deux genres, est baptisée slopestyle par les amateurs. Elle consiste à enchaîner les figures acrobatiques avec son vélo sur des bosses en terre, des structures en bois (passerelles, wall ride...) ou du mobilier urbain.

Loin d'être confidentiel, le slopestyle connaît ces dernières années une renommée certaine avec des grands sportifs étrangers comme Sam Pilgrim, et également quelques stars françaises dont Yannick Granieri, Louis Reboul ou Thomas Lemoine. Ce dernier, déjà vice-champion du monde en 2019, vient de remporter une médaille d'argent lors des Crankworx d'Innsbruck, début octobre 2020, la compétition la plus importante de VTT slopestyle depuis le déconfinement.

Des structures dédiées en partie à ce sport naissent un peu partout sur le territoire comme le Cheptain dirt camp à Cheptainville, en Essonne ou le Roc d'Azur de Fréjus.

L'objectif des athlètes pour se distinguer est simple: terminer le parcours qui leur est offert en enchaînant un maximum de figures. Les participants partent généralement de grandes structures en bois avant de s'élancer sur la première double bosse située à 10 mètres et de se lancer dans des combinaisons impressionnantes.

Parmi elles, on peut citer le backflip, sorte de saut périlleux arrière avec un vélo durant lequel le rider tire sur son guidon et projette son corps en arrière en effectuant une rotation complète jusqu'à retrouver sa position d'origine. Le barspin consiste à lever le guidon tout en effectuant une rotation complète à 360 degrés avec le cintre avant de le rattraper à de nombreuses reprises. Quant aux «Cork 720», il s'agit d'un double 360 désaxé, vélo en main. Un jury est alors chargé de départager les concurrents en s'appuyant sur leur le style, la précision de leur mouvement ou encore leurs trajectoires.

VTT Slopestyle: comment s'équiper?

L'équipement numéro 1 du rider c'est avant tout son vélo. Mais pas n'importe lequel. Pour s'adonner au slopestyle, il faut un vélo à faible débattement, capable d'amortir les chocs, doté un seul frein et d'une seule vitesse. Les premiers prix démarrent à 500 euros et peuvent ensuite monter jusqu'à 2.000 euros pour un vélo complet avec un cadre en carbone. Mais comme pour le skateboard, l'idéal est de modifier selon ses besoins et son confort, les pièces de son vélo, en achetant son propre cadre ou ses propres pédales. Enfin, comme tout sport extrême, pour éviter les blessures il est fortement recommandé de porter des genouillères (60 euros pour une bonne paire), une veste de protection (environ 110 euros) ainsi qu'un casque (entre 60 et 300 euros).