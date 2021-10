Vrai Foot Day 2021, demandez le programme !

Une randonnée de 35 bornes en pleine nuit pour aller voir un match de D4, un défi 24h de jongles, une visite des villages alentours en brouette, un challenge 1000 tours de terrain en 24 heures, un KaraoKop et des opérations BBQ et tatouages, des compétitions de foot déguisé, des actions caritatives, des initiatives écologiques et plein d'autres choses.... Pour la 3e édition du Vrai Foot Day, et malgré l'impact de la crise du coronavirus, plus d'une soixantaine de clubs (sur 1500 inscriptions) ont répondu à notre appel à projets pour célébrer le foot amateur. Le jury composé de la rédaction et des partenaires en a pris plein les yeux et a dû débattre longtemps pour choisir la liste des meilleurs d'entre eux et attribuer les différents Prix. Les voici tous réunis ! Retrouvez leurs animations les 09 et 10 octobre dans le club le plus proche de chez vous. Ou sur le site sofoot.com lors du live consacré à ce long de ce week-end de fête.



CO Rochetaillée (Loire / Auvergne-Rhöne-Alpes) - Les 1000 tours de terrain !

Dans la catégorie des projets fous, le CO Rochetaillée n'a pas à rougir. Le club de la banlieue de Saint-Étienne ne souhaite rien de moins qu'effectuer 1000 tours de terrain, en relais et en 24 heures, du vendredi 22h au samedi 22h. Et pour ceux qui n'aiment pas courir, le CO Rochetaillée a également prévu des animations et d'autres jeux avec des ballons, du type pétanque, tirs sur cible, tennis ballon ou structure gonflable. L'idée ? Qu'à chaque heure de la journée, de jour comme de nuit, au moins une personne soit en train d'arpenter le terrain, que ce soit en courant, donc, mais aussi "en roulant, en courant, en moonwalkant, en jonglant, en dansant ou en rigolant", à en croire le club lui-même, qui a créé un site internet pour permettre à tous de s'inscrire. Et Robert Zemeckis dans tout ça ? Elle est peut-être là, l'occasion de tourner