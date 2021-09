Vous n'auriez pas dû vous moquer de Hamari Traoré

Depuis jeudi soir, Hamari Traoré est la cible des réseaux sociaux après le match Rennes-Tottenham de Ligue Europa Conférence (2-2). La raison ? Le défenseur rennais a pris un petit pont de Tanguy Ndombele. Sauf que derrière, l'international français a rebroussé chemin face à la bonne défense de Traoré qui aurait dû être félicité pour sa défense plutôt que critiqué pour ce petit pont.

? La très grosse séquence de dribbles de Ndombele face à Hamari Traoré. Le défenseur rennais a bien dansé, mais finalement il reste au contact et le milieu des Spurs n'arrive pas à centrer. pic.twitter.com/Gt1lC2GceM -- RMC Sport (@RMCsport) September 17, 2021

Qui a dit que personne n'allait s'enflammer sur la Ligue Europa Conférence ? Certainement pas Twitter qui, depuis jeudi soir, ne parle que de cette action de Tanguy Ndombele face à Hamari Traoré lors du match nul de Tottenham à Rennes (2-2). Une action dans laquelle on voit l'international français mettre un petit pont au latéral rennais avant de le mettre sur les fesses sur un crochet. Il n'en fallait pas plus pour réveiller l'oiseau bleu :. Alors oui, les dribbles de Tanguy Ndombele sont jolis. Sauf qu'il suffit juste de voir l'action en entier pour s'apercevoir que Hamari Traoré ne s'est pas du tout fait boire. Bien au contraire, le Malien a même parfaitement bien défendu puisque le milieu desn'est jamais passé dans son dos, ne l'a jamais débordé et a dû se contenter d'une passe en retrait pendant que tout le bloc rennais a pu se replacer.Et puisque le football n'est pas- où les dribbles sont comptabilisés pour permettre au joueur d'utiliser son- le grand gagnant de ce duel est finalement Hamari Traoré. Et non Tanguy Ndombele. Il y a quelques jours, lors de PSG-Clermont (4-0), c'était Elbasan Rashani qui était la cible des critiques après être tombé sur les fesses, lui aussi, après avoir pris un petit pont par Abdou Diallo puis une tentative de roulette. Sauf que, là encore, c'est le milieu kosovare Lire la suite de l'article sur SoFoot.com