Voitures anciennes: le salon Rétromobile reporté au mois de mars

Lors d'un salon Retromobile, le 4 février 2020, à Paris ( AFP / MARTIN BUREAU )

Rétromobile est maintenu mais reporté de février à mars 2022, ont annoncé les organisateurs du salon parisien dédié aux voitures anciennes.

"Face à la situation sanitaire de rentrée, plusieurs pays prennent des mesures restrictives qui retardent ou dissuadent certains visiteurs ou exposants de confirmer leur présence du 2 au 6 février", ont indiqué les organisateurs sur le site du salon mardi.

"Sollicités à travers un sondage, plus de 80% de nos clients se sont prononcés en faveur de ces nouvelles dates", précisent les organisateurs.

Initialement prévu du 3 au 7 février 2021, le salon avait été reporté une première fois puis annulé. L'édition 2022 devait se tenir début février à Paris Porte de Versailles.

Les expositions et le programme initialement prévus sont confirmés, avec un hommage au pilote et constructeur Amédée Gordini, des sportives des années 1980 et une vente aux enchères de la maison Artcurial.

Depuis le printemps 2020 et l'annulation de salons en série pour cause de pandémie, ces rendez-vous des marques et des amateurs d'autos peinent à se relever entre les vagues de Covid.

L'édition 2022 du salon de l'auto de Genève, prévue fin février, a finalement été annulée à cause des difficultés du secteur automobile, confronté à une forte pénurie de semi-conducteurs.

Le salon de l'auto de Francfort a réapparu à Munich en septembre 2021 comme salon de la mobilité, en version rapetissée et avec des évènements à l'extérieur.

La prochaine édition du Mondial de l'auto parisien, annulé en 2020, reste prévue du 17 au 23 octobre 2022.

