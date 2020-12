Voilà pourquoi il n'y a pas de Rashford français

Marcus Rashford est devenu un exemple. Une sorte d'idéal du footballeur engagé qui n'oublie pas ses origines sociales et devient d'un coup, non seulement un modèle, mais tout simplement un acteur politique. Toutefois, alors que la France du foot, et même de gauche, se tourne amourachée vers Manchester et la perfide Albion, se désolant du manque d'équivalent chez nous, une question se pose : est-ce que nous avons bien saisi la particularité du personnage, et de son action ? Une originalité qui de fait explique grandement pourquoi une telle " anomalie " reste fort peu probable, voire impensable, en France.

Football makes politic

Une petite chansonnette triste qui a accompagné tout ce second confinement. Le sport en France ne sera pas assez ou du tout considéré, voire toujours finalement méprisé. Pour preuve, le peu d'aide - surtout pour son versant amateur - qu'il a pu recevoir de l'État, en comparaison notamment avec la culture (ce qui est fort bien par ailleurs pour cette dernière, n'oublions pas le parrainage d'Albert Camus). La rengaine n'est certes pas vraiment nouvelle. À force d'entonner le refrain de l'apolitisme, le monde sportif et même le football ont fini par accepter ce rôle, qui oscille ensuite entre les affres de la récupération ou l'épée de Damoclès de la démagogie. Le ballon rond est évidemment devenu aujourd'hui incontournable " par chez nous ". Économiquement, culturellement, et bien sûr socialement. S'est-il pour autant transformé en un espace "politique " comme il devrait l'être, à la mesure de son importance dans le pays et de son poids dans la jeunesse ? Les propos de quelques Bleus après les bavures policières ont suffisamment étonné pour que cela démontre en creux, en 2020, à quel point il est inhabituel, et probablement indésirable, qu'ils se permettent pareil hors-jeu.Trop nombreuses sont surtout en France les belles âmes qui n'ont pas percuté les différentes facettes, finalement la cohérence, de ce qu'avait accompli Marcus Rashford. Il ne s'agit en rien d'une quelconque démarche de philanthropie, ce dont se révèlent tout à fait aptes pour le coup, et régulièrement, nos stars à crampons hexagonales. Le Mancunien a utilisé, presque par devoir, son statut pour interpeller son gouvernement, mobilisé des députés, des élus du peuple, pour que l'État assume sa mission envers Lire la suite de l'article sur SoFoot.com