Vlhova encore vainqueur à Lech Reuters • 26/11/2020 à 21:30







Vlhova encore vainqueur à Lech par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se déroulait la suite de la Coupe du Monde de Ski avec le parallèle de Lech en Autriche. C'est encore la Slovaque Petra Vlhova qui s'est imposée pour la troisième fois d'affilée dans cette Coupe du Monde en remportant la finale contre l'Américaine Paula Moltzan. La vainqueur de ce week-end prend le large au classement général en devançant de 185 points sur sa première poursuivante la Suissesse Michelle Gisin. La première française est la seule qui s'est qualifiée pour le tableau final est Coralie Fraisse Sombet. elle a terminé douzième aujourd'hui après une belle performance.