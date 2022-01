Vlahović à la Juve : une fausse solution à un vrai problème

Comme avec Gonzalo Higuaín en 2016, puis Cristiano Ronaldo en 2018, la Juventus va miser une somme considérable sur un attaquant, pour rehausser ses perspectives sportives, peu engageantes depuis trois ans. L'heureux élu ? Dusan Vlahović, qui fracasse les compteurs en Serie A avec la Fiorentina, et rapatrié à Turin pour 75 millions d'euros. Mais l'arrivée du bomber serbe ne risque-t-elle pas de s'avérer une fausse solution à un vrai problème ?

Gros billets et gros bides

À première vue, il a l'air parfait. Presque trop. Dusan Vlahović est très grand. Toujours bien coiffé. Il n'a vu passer que 21 printemps. Et surtout, il marque. Beaucoup. Tout le temps. Plus précisément, 38 fois en 58 matchs de championnat lors de ces deux dernières saisons disputées sous les couleurs de la Fiorentina. Jeune et joli, le Serbe était courtisé de partout. Il aura finalement choisi la Juventus, qui devrait lâcher 75 millions d'euros pour l'arracher à la Toscane, alors que la signature de l'avant-centre devrait bientôt être officialisée. Une bénédiction dans le Piémont ? Sans doute. Sûrement. Peut-être. Avec la Juve, on ne sait plus exactement où se situer.Il faut d'abord souligner que ce n'est pas la première fois que la Vieille Dame fait le coup de conclure un transfert tonitruant pour s'adjoindre les services d'un grand attaquant. En juin 2016, elle avait débauché Gonzalo Higuaín du Napoli pour 90 millions d'euros. Puis claqué 117 briques sur Cristiano Ronaldo à l'été 2018, l'ensemble étant doublé d'un salaire monstrueux alloué au Portugais. L'objectif ? Refaire de la Juventus une superpuissance du football non seulement italien, mais européen. Résultat des courses ? Une très encourageante finale de C1 largement perdue face au Real en 2017 (4-1). Puis, plus rien. La Vieille Dame reste même sur deux revers majeurs dans l'épreuve, elle qui s'est fait éjecter de la compétition en huitièmes de finale ces deux dernières saisons, par Lyon et Porto.Il serait dès lors démesurément optimiste de penser Vlahović comme l'homme providentiel, qui devrait permettre aux Piémontais de redorer leur blason continental. Ce qui n'est, convenons-en, pas dans les priorités immédiates du club cette saison. Cinquièmes de Serie A, à un point de l'Atalanta (qui a un match en retard à disputer), lesne font plus du tout office d'épouvantail du championnat. À cet égard, la force de frappe de Vlahović devrait permettre aux Blanc Lire la suite de l'article sur SoFoot.com