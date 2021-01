Vladimir Nabokov, les gants et la plume

Le football traverse les œuvres de l'auteur de Lolita, qui voyait dans le sport roi une alternative à la guerre, un exutoire à la violence et une activité charnelle, qui sublime ou remplace le désir. Un jeu parmi les jeux que Nabokov avait délibérément choisi de pratiquer à un seul et unique poste : celui de gardien de but, objet ultime de sa fascination pour le ballon rond.



"Le père de Nabokov était très anglophile, très libéral. Et quand on était libéral en Russie au début du XXe siècle, on regardait vers l'Angleterre. L'intérêt de Nabokov pour le football est probablement lié plus largement à son intérêt pour le Royaume-Uni."Thomas Karshan

A very english man

Il existe assez peu de vidéos de Vladimir Nabokov. La diffusion d'images du célébrissime auteur deen janvier 2008 par Thirteen, une chaîne de télévision new-yorkaise, avait donc été remarquée et saluée. On peut y voir le romancier russe à Montreux, en Suisse, où il avait élu résidence en 1959. Son exil helvète était alors intervenu seulement quatre ans après la publication de, son roman le plus iconique, adapté au cinéma par Stanley Kubrick en 1962. Dans ce document rare, on peut observer Nabokov faire visiter sa résidence, entamer une partie d'échecs avec sa femme et... jouer au football. Le romancier, alors âgé d'une soixante d'années, n'aurait donc jamais cessé de taquiner le ballon, à l'occasion. La chose, en réalité, ne surprendra que les non-initiés à l'œuvre du bonhomme. Vladimir Nabokov, disparu en 1977, aimait le football. Une passion qu'il a subtilement conceptualisée dans ses écrits, mais qu'il a aussi exercée de lui-même, sur le terrain. À un seul et unique poste, où il pouvait porter sa différence comme un fier étendard : celui de gardien de but.La première trace du sport roi dans l'œuvre de Nabokov est antérieure à son premier roman,, qui sera publié en 1926. Issu d'une famille cultivée et libérale de l'aristocratie pétersbourgeoise, Nabokov fuit la Russie avec sa famille, à la suite de la révolution bolchévique de 1917. Ces derniers finissent par s'installer au Royaume-Uni, où Nabokov devient étudiant au Trinity College de Cambridge, entre 1919 et 1923. C'est là qu'il peut renouer avec le football, en jouant gardien de but pour une des équipes