Vitinha, la surprise du chef

Convoqué pour la première fois en sélection portugaise, où il a été appelé en renfort pour pallier au forfait de Ruben Neves, Vitinha pourrait être la belle surprise de ces barrages à la Coupe du monde 2022. Après avoir déjà été celle de la saison du FC Porto qui ne s'attendait pas forcément à une telle éclosion de son jeune milieu de terrain (22 ans) aux pieds de velours.

Une praline de 35 mètres comme acte de naissance

Il paraît que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est même réel comme le chante Ninho dans son titre "Sans peine". Si l'origine de ce proverbe est souvent attribuée à Voltaire, le philosophe néerlandais Erasme en est finalement peut-être le précurseur, lui, qui écrivait des années plus tôt :. Ruben Neves se moque de qui est l'inventeur de cette maxime et de l'avis de Ninho à ce sujet. Mais il a pourtant malgré lui prouvé une nouvelle fois la véracité de ce proverbe. Blessé face à Leeds, le milieu portugais de Wolverhampton a dû déclarer forfait pour les barrages de la Coupe du monde. Pour le plus grand bonheur de Vitinha, appelé pour la première fois avec le Portugal pour remplacer son ancien coéquipier chez les. Mais aussi de nombreux supporters de laqui avaient été déçus de ne pas voir le milieu de Porto dans la première liste de Fernando Santos pour ce premier barrage contre la Turquie. C'est désormais chose faite.L'histoire retiendra que c'est à Chorley dans le Lancashire - à 17 kilomètres de Blackburn - dans un Victory Park à huis clos que Vitinha s'est fait un nom dans le milieu du football. Comment ? En inscrivant le seul but de ce seizième de finale de FA Cup sur une frappe de 35 mètres surpuissante qui vient se loger sous la barre. Et voilà comment le milieu de terrain alors en prêt à Wolverhampton inscrit son premier but en professionnel. Les adeptes de la Liga Nos diront qu'ils n'ont pas attendu ce missile pour découvrir le talent du natif de Santo Tirso qui avait prouvé en huit apparitions avec Porto la saison précédente la magie qui émane de ses pieds.

