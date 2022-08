Vis ma vie de directeur sportif de Ligue 2 : Quelle stratégie adopter une fois que la saison a commencé ?

Jusqu'au 1er septembre, le mercato va rythmer la vie des clubs de l'Hexagone. Au-delà des rumeurs farfelues, des offres mirobolantes et des fantasmes de supporters, il y a une réalité, que des dirigeants de formations de Ligue 2 ont accepté de nous raconter tout au long de l'été. Ce vendredi, Grégory Ursule, manager général de Rodez, expose l'impact que le début de saison a sur son travail.

Le temps des enseignements et des ajustements

"La reprise de la Ligue 1 augmente mécaniquement le nombre de profils disponibles sur le marché. Ce sont de belles opportunités à saisir pour un club comme le nôtre." Grégory Ursule, manager général de Rodez

Saisir les opportunités, se préparer à être attaqué

"Chaque année, on entend beaucoup d'entraîneurs se plaindre du fait que le mercato continue après le début du championnat. En fait, ils sont perturbés quand ils se font attaquer sur leurs meilleurs joueurs, mais quand on étoffe leur effectif avec des éléments de qualité, là, ils sont satisfaits ! Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, même si je préférerais que le marché ouvre plus tard. Parce que c'est une très longue périodependant laquelle les effectifs sont mouvants. À l'image du groupe pro, ma dynamique de travail change lorsque la saison commence. Le samedi, on suit l'équipe. On rentre dans la compétition, tout en restant en quête de bons profils et vigilants par rapport aux sollicitations que nos joueurs pourraient avoir. C'est donc une séquence mixte, hybride. Et riche en enseignements. Déjà, le retour des matchs officiels permet de vite savoir si on ne s'est pas trompés sur notre recrutement, et d'identifier d'éventuelles lacunes à corriger. Enfin, on peut avoir un premier aperçu du niveau du championnat. Les équipes adverses sont-elles plus fortes que l'an dernier ? Plus faibles ? D'un niveau similaire ? C'est une autre donnée que l'on prend en compte pour boucler notre mercato et effectuer des ajustements de dernière minute.""D'ici la fin du mercato, notre effectif va encore bouger, c'est sûr. Nous avons encore des…