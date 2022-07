Vis ma vie de directeur sportif de Ligue 2 : Quelle place reste-t-il pour la vie privée ?

Jusqu'au 31 août, le mercato va rythmer la vie des clubs de l'Hexagone. Au-delà des rumeurs farfelues, des offres mirobolantes et des fantasmes de supporters, il y a une réalité, que des dirigeants de formations de Ligue 2 ont accepté de nous raconter tout au long de l'été. Ce vendredi, Grégory Ursule, manager général de Rodez, évoque ses journées de travail particulièrement chargées et sa méthode pour profiter - un peu - de sa famille.

Un emploi du temps très copieux

"Quand je dors, je rêve souvent de foot. Il m'arrive même de me lever en pleine nuit pour noter deux-trois trucs sur un carnet, afin de ne pas les oublier le lendemain."

Décrocher, plus facile à dire qu'à faire

"J'arrive au bureau assez tôt, en général vers 8 heures. Je commence par traiter mes mails et les nombreux messages que je reçois sur mon téléphone. C'est très chronophage de répondre à toutes ces sollicitations, mais je le faisais déjà quand on était en CFAet je garde cette rigueur, car même si des propositions ne nous intéressent pas, on sait qu'un jour ou l'autre, on aura de nouveau affaire à ces interlocuteurs. Ensuite, je me mets sur le logiciel datas que l'on a, pour savoir si les joueurs proposés correspondent à ce qu'on recherche. Il y a aussi toute la partie gestion des ressources humaines, qui consiste à veiller à l'installation et au bien-être des joueurs qui viennent de signer leur contrat. Tout ça, ce sont des missions du quotidien. Et il faut faire la même chose pour l'équipe féminine, ce qui double la charge de travail. En fonction des retours que l'on a dans la journée, j'essaie de passer à l'entraînement, pour discuter avec le coach, échanger sur les profils souhaités. Ça nous prend une petite demi-heure. Je finis souvent vers 19h30-20h. Ce sont de grosses journées. Heureusement qu'il y a la pause de midi, pendant laquelle je fais un peu de sport pour libérer de l'endorphine. Durant cette période stressante, j'en ai bien besoin !""Quand on est footballeur, on est concentrés sur sa performance sportive immédiate, par sa préparation. Je dirais qu'on travaille trois, quatre, voire cinq heures par jour pour les plus assidus, entre la préparation invisible et l'entraînement. Là, en tant que manager, je bosse dix heures par jour, sept jours sur… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com