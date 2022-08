Vis ma vie de directeur sportif de Ligue 2 : Quelle place donner à la formation ?

Jusqu'au 1er septembre, le mercato va rythmer la vie des clubs de l'Hexagone. Au-delà des rumeurs farfelues, des offres mirobolantes et des fantasmes de supporters, il y a une réalité, que des dirigeants de formations de Ligue 2 ont accepté de nous raconter tout au long de l'été. Ce vendredi, Jean-Philippe Nallet s'attarde sur l'importance de la formation, et la place à lui donner sans non plus perdre de vue la nécessité de résultats immédiats.

La formation comme fondation

"C'est toujours un crève-cœur d'annoncer à un joueur formé au club qu'on va continuer sans lui. C'est notre quotidien malheureusement, ça arrive tous les ans."

Former sans centre de formation

" Aujourd'hui, on a 5-6 joueurs passés par notre formation. Pour un club issu du monde amateur, c'est plus que bien. Je n'ai pas fait les comptes chez les autres, mais pour une structure amateure comme on l'était jusque cette année, c'est exceptionnel. Et pas nouveau. Le FC Annecy, depuis 20 ans, progresse grâce à la formation des jeunes. On est revenu à ce niveau grâce à cela. En N2, on avait 75% de l'effectif qui était formé au club. On n'avait pas forcément de moyens financiers, et on voyait le potentiel de formation, donc on a lancé des sections sport-étude. Ça a été notre levier pour bâtir notre projet. Depuis 2017, le groupe savoyard Bontaz nous a permis de solidifier cette action envers les jeunes avec les Bontaz Academy. Les jeunes des U12 aux U18 sont tous en sport-étude. On n'a pas encore de centre de formation, mais on s'en rapproche avec ces horaires aménagés, le suivi scolaire, et le projet social aussi. Ça nous permet de bien connaître les joueurs pour les accompagner au mieux sportivement, scolairement et dans la vie. On a plusieurs académies dans la vallée de l'Arve, à côté d'Annecy, le pays de Geix et aussi une section féminine. La formation est dans l'ADN du club, ce n'est pas parce qu'on est en Ligue 2 qu'on l'oublie, qu'on oublie par où on est passé et d'où on revient grâce à elle.""Notre modèle d'académie soutenue par un sponsor est unique en France. Le groupe Bontaz, qui est Savoyard, souhaitait avoir une action sur le territoire. Nous, ça nous permet d'avoir de l'expérience en formation, de faire profiter tout le territoire, de bien s'implanter comme club local. L'objectif, c'est de permettre à des joueurs à potentiel d'arriver au FC Annecy, d'y jouer. L'autre finalité,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com