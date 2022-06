Vis ma vie de directeur sportif de Ligue 2 : Comment bien préparer son mercato ?

Jusqu'au 31 août, le mercato va rythmer la vie des clubs de l'Hexagone. Au-delà des rumeurs farfelues, des offres mirobolantes et des fantasmes de supporters, il y a une réalité, que des dirigeants de formations de Ligue 2 ont accepté de nous raconter tout au long de l'été. Ce jeudi, John Williams, directeur sportif d'Amiens, explique comment bien se préparer à cette si stratégique fenêtre des transferts.

Un travail de longue haleine

"L'idée est de se positionner sur des joueurs libres ou en prêt. C'est un impératif, un choix et aussi une logique, parce que nous estimons que notre club n'a pas vocation à acheter. Ce championnat sert avant tout de fenêtre d'exposition." John Williams, directeur sportif d'Amiens

Vendre ou acheter, à quoi faut-il se préparer en priorité ?

"Pour arriver prêt au moment de l'ouverture du mercato, il faut avoir bossé pendant dix mois en amont. C'est beaucoup de travail invisible, ça demande énormément de temps. Ce serait trop facile, sinon ! La première chose à faire, c'est d'identifier les atouts que nous avons au centre de formation, savoir si on pourra intégrer des jeunes au groupe pro à court ou moyen terme. La deuxième, c'est de bien connaître nos marchés. Nous, par principe, on travaille sur tous les postes, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un club mette une grosse somme d'argent pour récupérer l'un de nos joueurs. C'est un travail à l'année : quels joueurs de National, de Ligue 2, de Ligue 1 et dans les championnats étrangers pourraient nous intéresser ? Ensuite, et c'est essentiel, on doit savoir ce que le coach veut mettre en place, quels sont les profils de joueurs qu'il apprécie, etc. Enfin, le président fixe l'orientation financière. Il détermine la masse salariale en fonction des recettes qui sont engendrées par le club (sponsoring, droits TV, billetterie...). Et après, à moi de jouer, en restant dans les clous bien évidemment.""À l'intérieur même de la Ligue 2, il y a des clubs étiquetés "acheteurs", qui lancent de gros projets et sont dans une phase de construction, et des clubs "vendeurs", souvent à cause de contraintes économiques. Caen, Dijon ou Saint-Étienne, par exemple, font partie de la première catégorie. En revanche, Amiens est plutôt considéré comme un club vendeur. Non pas par… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com