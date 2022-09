Virginie Despentes : "Sam Kerr est une bénédiction pour la communauté gouine"

Sensation de la rentrée littéraire avec son roman à la radicalité emphatique Cher Connard (Grasset), Virginie Despentes raconte son époque à hauteur de femme et d'homme plus ou moins abîmés par la vie. Elle cultive donc inévitablement un regard singulier sur le ballon rond et la façon de le comprendre, entre l'essor du foot féminin, les lesbiennes en crampons, l'affaire Pogba et la Coupe du monde au Qatar.

"En fait, tu retrouves plein de lesbiennes super intéressantes dans le foot. Pas trop en France, car on doit avoir la sélection nationale qui possède le moins de "filles out" d'Europe."

Quand tu as été comme moi membre du jury du Goncourt, tu sais dès le départ que tu renonces à la recevoir ensuite. C'est un peu la règle, d'ailleurs cela vaut pour tous les autres prix également. De toute façon, le Ballon d'or s'avère quand même plus important et valorisant que le Goncourt, non ?Franchement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe autour du foot féminin. Il s'agit vraiment de la dimension qui me plaît le plus, aussi parce que ma copine joue elle-même au foot.Oui, ou à Alexandra Benado Vergara, l'actuelle ministre des Sports chilienne, qui est une ancienne joueuse de foot et militante LGBT. Elle est intervenue en visio' lors des dix ans du club de foot lesbien Les Dégommeuses. Je l'ai trouvée impressionnante. En fait, tu retrouves plein de lesbiennes super intéressantes dans le foot. Pas trop en France, car on doit avoir la sélection nationale qui possède le moins de "filles out" d'Europe. Alors qu'en Espagne ou Angleterre, tu comptes pas mal de meufs géniales. Plus largement, le foot féminin change la donne pour moi. Je suis allée la saison dernière au Parc des Princes pour assister à PSG-Lyon. C'était assez frappant. Et je sais que tu ressens la mêmeaussi au Camp Nou, avec des grands-pèresqui accompagnent leurs petits-fils. Pour tout dire, je n'avais jamais côtoyé de ma vie au même endroit autant de mecs soutenant des filles.Ce phénomène était complètement nouveau pour moi. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com