Virgil van Dijk, le très bon gros géant

À Liverpool, aucun remaniement n'a pu remettre en question le ministre de la Défense, Virgil van Dijk, 30 ans, revenu de blessure l'été dernier et qui a aidé Jürgen Klopp à enfin jouer de la manière qu'il souhaitait, mais aussi à retrouver le chemin des trophées.

Real Madrid Liverpool 28/05/2022 à 21H Diffusion sur

99% Superman

Les mots sont de Jürgen Klopp et ils concernent évidemment Virgil van Dijk. Prolongé l'été dernier et désormais sous contrat jusqu'en 2025 , le colosse voit son avenir en rouge. Personne ne s'en plaindra du côté d'Anfield, tant le Hollandais a bouleversé Liverpool dans le meilleur sens du terme, en ramenant au club anglais une tranquillité défensive qui lui faisait cruellement défaut la saison dernière. Les statistiques sont éloquentes. Lesse sont passés de lui à 12 reprises cette saison et ont encaissé 15 buts. Une moyenne de 1,25 but par match, donc, qui chute à 0,64 but quand Van Dijk est sur le terrain (32 pions pris en 50 rencontres). Et encore : ces chiffres ne traduisent pas la totalité de l'apport du joueur. Immense, comme lui.Le cœur de toute la partie rouge du Merseyside s'est arrêté net le 17 octobre 2020 lorsque Jordan Pickford a découpé la jambe de l'international néerlandais, incapable de se relever. Le verdict tant craint s'est vérifié, et la saison du numéro 4 a pris brutalement fin…