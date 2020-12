Viré du Borussia Dortmund, Lucien Favre est-il trop fade pour les gros ?

Licencié du Borussia Dortmund au lendemain d'une raclée reçue par Stuttgart, Lucien Favre n'était pas capable de faire passer un cap au club allemand selon ses anciens dirigeants et ne serait pas le candidat idéal pour entraîner une grosse cylindrée. Arguments valables ou reproches exagérés ?

Favre : " Dommage de se séparer ici "

Pas de trophée, la faute à qui ?

Parfois, les explications justifiant la décision sont encore plus difficiles à entendre que la mauvaise nouvelle en elle-même. Lucien Favre s'est sans doute trouvé dans ce cas ce week-end, lorsqu'il a appris qu'il n'était plus l'entraîneur du Borussia Dortmund. Après tout, se faire éjecter en raison de résultats considérés mauvais par son employeur est devenu une fréquente habitude pour un entraîneur de football. En revanche, les raisons évoquées à son encontre pour soutenir ce choix ont dû faire mal à son ego et à sa confiance., a en effet déclaré le directeur général Hans-Joachim Watzke, au moment d'officialiser le départ de son désormais ex-coach sur les réseaux sociaux. Autrement dit, le Suisse n'aurait en substance pas réussi à démontrer qu'il pouvait emmener le club un peu plus haut depuis son arrivée (il y a deux ans et demi) et ne serait pas capable de diriger un club vers les sommets. Difficile à digérer.Comme souvent, les avis à ce sujet sont partagés en deux catégories : certains seront d'accord avec le fait que Favre ne soit pas le candidat idéal à de grandes ambitions, quand d'autres trouveront ce constat sévère. Les premiers, confortés par la raclée concédée contre le promu de Stuttgart et la mauvaise dynamique de Dortmund sur le plan national (une seule victoire en Bundesliga sur les cinq dernières journées dont trois défaites, douze buts encaissés et une cinquième place à cinq unités de la tête les décrochant déjà de la course au titre), mettront en avant le palmarès du technicien : des trophées en Suisse (deux coupes, deux championnats), une Supercoupe allemande et... c'est tout, en l'espace de 30 années Lire la suite de l'article sur SoFoot.com