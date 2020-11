Violences policières : les footballeurs s'en mêlent enfin

Les violences policières sont devenues un sujet de société, que cela plaise ou non au gouvernement. Au point qu'à la suite de l'agression d'un producteur de musique dans le 17e arrondissement par des membres des forces de l'ordre, des joueurs de football, cette fois-ci, se sont exprimés sur les réseaux sociaux, jusqu'à interpeller le ministre de l'Intérieur. Est-ce une prise de conscience de leur rôle ou juste un émoi passager ? Les Bleus vont-ils devenir des garants de la République autrement qu'en entonnant la Marseillaise ?

" Mal à la France "

J'ai mal à ma France ! @GDarmanin https://t.co/78HRfoyqhA -- Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) November 26, 2020

Les images de l'enquête de Loopsider ont très vite tourné en boucle sur les réseaux sociaux, surtout dans un contexte accaparé par le projet de loi de sécurité globale et l'évacuation sans ménagement, et avec brutalité, des exilés place de la République. L'extrême violence qui s'y affichait sans fard, captée par de nombreuses caméras et smartphones de voisins, n'a pas pour une fois nécessité l'usage de la VAR pour que des joueurs français prennent la parole via leur compte officiel. Beaucoup d'observateurs ou de figures engagées leur avaient reproché leur frilosité face à ce problème. Surtout au regard de l'origine culturelle, sociale et géographique de la plupart d'entre eux. Les rares exceptions lors des mobilisations autour de l'affaire Adama Traoré ne masquaient pas le décalage avec la situation aux States où, pour le coup, sportifs et sportives s'étaient largement impliqués.Antoine Griezmann a, de la sorte, reposté la vidéo en question avec un cinglant, avec Gérard Darmanin en ligne de mire d'un beau @. Bien loin de la bévue de la Blackface, voilà que l'attaquant du FC Barcelone monte au créneau de manière pour le coup directe. Son propos inhabituel, presque clivant, révèle finalement le malaise d'une partie grandissante de la population.