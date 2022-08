Violences dans les stades : la LFP monte au filet

La saison 2021-2022 avait été émaillée de nombreux incidents, de diverses natures, et qui ont finalement conduit les pouvoirs publics et le gouvernement à s'en mêler. Pour la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la LFP a instauré une série de mesures, certaines déjà décidées en décembre dernier, qui visent à contenir toutes formes de débordements. Reste la principale question en suspens : quelle place vont occuper les premiers concernés, les supporters, dans cette nouvelle configuration sécuritaire ?

Bouteilles IDS

Dimitri Payet s'effondrant après avoir reçu une bouteille, envahissement chaotique de terrain à Geoffroy-Guichard après la relégation de Saint-Etienne, sans oublier une bataille rangée entre supporters lors de PFC-OL en Coupe de France... Le foot français a vécu, la saison dernière, un crescendo des tensions dans et autour de ses stades, qui a provoqué un léger vent de panique dans les instances du foot, et même parmi les pouvoirs publics (et naturellement sur les plateaux télé). Si de tels incidents avaient pu se produire par le passé, leur concentration et leur succession juste après le retour post-Covid du public dans les gradins avaient conduit à la tenue d'une série de réunions et de concertations entre les différents protagonistes (ministères, clubs, fédérations, ligue, etc..) , à l'exception généralement des associations de supporters. Début juillet la Ligue animait d'ailleurs un séminaire sur le sujet, cas pratique d'étude à l'appui, avec les responsables sécurité des clubs.Pour arriver donc à contenir les mauvaises habitudes en tribunes, on s'est d'abord tourné vers l'intendance. Depuis le 1juillet, les bouteilles en plastique et tout ce qui est "" sont interdits à la vente (dixit le règlement de la LFP). Une décision qui a néanmoins fait grincer quelques dents, la buvette demeurant une source de revenus non négligeable. Ensuite, et surtout, les filets anti-projection et anti-intrusion seront généralisés. Il s'agissait d'une des annonces fortes de la fameuse cellule de coordination entre le ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Sports, la LFP et la FFF. Si visuellement, le résultat rappelle souvent une dystopie d'Enkie Bilal, ou, au mieux, donne lieu à des chorégraphies ridicules, ces dispositifs s'avèrent la seule solution opérante face au mal endémique des jets d'objets, par exemple lors des corners.Pour les pouvoirs publics, la réflexion porte également sur les stadiers