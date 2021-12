Violences dans les stades : enfin un peu de bon sens

Une nouvelle réunion entre les dirigeants du football et les pouvoirs publics s'est tenue ce jeudi matin. Et cette fois-ci, des mesures ont été annoncées comme par exemple l'arrêt systématique des matchs après un jet d'objet sur un joueur ou un arbitre. Dès lors, le sentiment dominant se réduit à un banal retour au bon sens. Finalement beaucoup de drames et de mélodrames auraient pu être évités si le minimum syndical avait été anticipé. Que de temps perdu...

Un PV pour une bouteille

Nous avons donc enfin découvert ce matin les mesures préconisées par les groupes de travail lancés par le gouvernement après les incidents qui avaient conduit à l'interruption de la rencontre Lyon-Marseille. Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, le patron de la Fédération française de football (FFF), Noël LeGraët, des représentants du corps arbitral et des clubs français ainsi que plusieurs préfets ont finalisé le tout avant de laisser les ministres de l'intérieur, Gérald Darmanin, des sports, Roxana Maracineanu, et de la justice, Eric Dupond-Moretti en informer la population par communiqué officiel. Nous nous attendions à du lourd, du dur, de l'État régalien en barre. Sauf que l'énumération laisse un peu pantois. En gros, il s'agit d'instaurer des évidences qui auraient dû depuis belle lurette servir de boussole aux divers acteurs concernés face à ce type de situation.Résumons : un match de L1 ou de L2 sera donc désormais"" si un joueur ou un arbitre reçoit quelque chose lancé des gradins. Ensuite, une cellule de crise - où les présidents des clubs n'interviendront pas, sûrement une petite dédicace à Jean-Michel Aulas - aura une demi-heure maximum pour se prononcer sur la reprise ou non de la rencontre. Voilà pour la réaction en direct. En ce qui concerne la prévention, les clubs professionnels devront tous aménager des"" pour la prochaine saison, à installer quand le préfet l'exigera. La vente et le port de bouteilles en plastique seront prohibés, "". On doute néanmoins de l'efficacité de cette décision, au regard de tout ce qui arrive à pénétrer une enceinte aujourd'hui. D'où l'annonce suivant qui dit que, "