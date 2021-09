Violence dans les stades de Ligue 1 : un jour, une bagarre

Les affrontements entre supporters marseillais et angevins, que quasiment personne n'avait anticipé, mercredi soir au stade Raymond-Kopa, semblent installer une terrible routine. Alors que tout le monde se réjouissait du retour du public dans les tribunes et des déplacements des " visiteurs " en parcage, pas une journée ne se déroule sans que des débordements défraient la chronique. Alors que faire comme disait l'autre ?

Le piège de la facilité

On a le sentiment de se répéter chaque semaine. De rappeler le contexte post-covid, des traces qu'il a laissés dans la société et donc auprès du petit monde des tribunes. De signaler que depuis longtemps existent envahissements de terrain et heurts entre ultras ou hooligans (en séparant bien les deux). Mais il devient difficile de se contenter de balancer ces évidences, sociales ou historiques. Si effectivement par exemple du coté de la ministre des Sports Roxana Marcineanu et dans une moindre mesure de la LFP, on semble insister davantage sur le besoin de nouer le dialogue avec les groupes, les kops ou les virages (ce qui permet l'expérimentation de l'autorisation des fumis en L2) et si l'idée de privilégier les sanctions individuelles commencent à faire son petit de bout de chemin dans les têtes de nos dirigeants plutôt que les coups de massue collectifs, la multiplication quasi systématique des débordements et violence risquent d'entraîner des mesures légales ou de maintien de l'ordre beaucoup moins constructives.Car il se fait entendre une autre musique. Interdire les déplacements, instaurer automatiquement les huis-clos. Bref éteindre l'incendie en supprimant l'étincelle. L'expérience du passé et divers rapports parlementaires en ont pointé l'inefficacité ou les effets pervers. On sent toutefois bien à la commission de discipline de la LFP l'envie de taper désormais plus fort en imaginant intimider les futurs fauteurs de troubles et contraindre les clubs à serrer la vis. Des clubs qui semblent tirailler entre leur problématique économique (maintenir la billetterie ouverte, d'autant plus depuis la chute dramatique des droits télé) et leur nécessité de travailler avec les forces vives qui habitent leur enceinte et font vivre leur club, valorisant aussi en retour une Ligue 1 qui en a bien besoin.