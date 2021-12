Vinícius Júnior, si señor !

L'an passé, Vinícius Júnior était raillé pour son manque d'efficacité devant le but. Désormais, il est plus qu'un complément de Karim Benzema et s'affirme comme l'un des meilleurs joueurs du championnat espagnol. En l'absence du Français ce mardi face à l'Inter, c'est lui qui portera l'attaque madrilène.

Real Madrid Inter Milan Le 07/12/2021 à 21h Diffusion sur

Carte senior pour Júnior

, demandait Karim Benzema à Ferland Mendy à propos de Vinícius Júnior, alors que le Real Madrid pataugeait face au Borussia Mönchengladbach. Un peu plus d'un an après cette sortie, le Brésilien s'est mis à l'endroit, et tous ses coéquipiers prennent désormais bien soin de lui faire la passe. Dans une interview accordée à, Dani Carvajal a d'ailleurs dit de lui qu'il était, mais aussi.Auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 21 matchs, l'attaquant de 21 ans est véritablement en train de passer un cap. Pourtant, ce n'était pas gagné, au vu des trois saisons décevantes depuis son arrivée en juillet 2018.Le déclic est intervenu un certain 14 août dernier. Alors que l'attention du public est plus portée sur des grilles de mots fléchés remplies sur un transat que sur un match de Liga, c'est le moment choisi par Vinícius pour mettre fin une disette débutée début mars. À la 92minute, le Brésilien - de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com